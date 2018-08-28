Sahibinden.com, Dev.akademi Programıyla Geleceğin Yıldızlarını Arıyor

sahibinden.com, dev.akademi yazılım programıyla genç yetenekleri ağırlamaya hazırlanıyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2017'den beri aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan sahibinden.com'un bu yıl ikincisini düzenlediği program, üniversitelerin 4. sınıf öğrencilerine ve en çok 6 ay iş tecrübesi bulunan yetenekli mezunlara yazılım alanında eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Genç yeteneklerin sınırlı bir zaman içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirerek yeteneklerini ortaya koydukları bir kariyer geliştirme programı olan dev.akademi'ye katılmak isteyen adaylar, 30 Eylül'e kadar devakademi.sahibinden.com sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sonrası yapılacak testte yeterli puan alan 30 kişi, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek yazılım maratonuna katılma şansını yakalayacak. dev.akademi yazılım maratonuna katılan adaylardan süreç sonunda başarılı olan 10 genç yetenek, sahibinden.com ailesine katılmaya hak kazanacak ve ilk 5 yetenek para ödülü ile ödüllendirilecek.