sahibinden.com dev.akademi programı 5. yılında genç yazılımcılara kapılarını açıyor

sahibinden.com, "dev.akademi Kariyer Geliştirme Programı" ile başarılı genç yazılımcıları bir araya getirerek yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, dev.akademi, üniversitelerin 4. sınıf öğrencilerine ve 6 ayı aşmayan iş tecrübesine sahip yeni mezunlara, yazılım sektörüne adım atabilmeleri adına deneyim fırsatı sunuyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek programda, genç yetenekler tarafından geliştirilen yazılım projeleri kıyasıya yarışacak.

Kariyerine yazılım alanında yön vermek isteyen genç yetenekler, dev.akademi'ye 21 Aralık'a kadar "devakademi.sahibinden.com" sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmeyle 50 genç yetenek, Yazılım Maratonu'nda kendilerine verilen projeyi kodlayarak yeteneklerini ortaya koyma şansı kazanacak.

Genç yazılımcılar arasında düzenlenecek yarışmada birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü 10 bin TL, dördüncü ve beşinci ise Jüri Özel Ödülü kazanacak. Katılımcılar arasından ilk 10'a giren yazılımcılar ise sahibinden.com'da çalışma imkanı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ar-Ge Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, 5. yılına giren dev.akademi Programı ile genç ve kendine güvenen yazılımcılara fırsatlar sunarak yazılım dünyasına kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Arsoy, "Teknoloji üretiminde ana unsurun yetişmiş insan gücü olduğuna duyduğumuz inanç ve gençlerimizin bu alana yönelerek geleceğin mesleklerinde görev alması bizim için büyük gurur kaynağı. dev.akademi Kariyer Geliştirme Programı'yla dijital çağın uzmanlarını yetiştirmeye ve yazılım alanında genç yetenekleri sektöre kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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