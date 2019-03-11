Sahibinden.com'da Üst Düzey Atama

sahibinden.com'un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nazım Erdoğan getirildi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com'un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 20 yıllık kariyeri boyunca alanında üst düzey görevlerde bulunan Nazım Erdoğan getirildi.

Erdoğan, sahibinden.com'un Pazarlama Departmanı içerisinde yer alan Segment ve Gelir Yönetimi, İş Zekası, Online Pazarlama, Marka ve İletişim birimlerinden sorumlu olacak.



Açıklamada verilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve aynı üniversiteden MBA derecesine sahip olan Nazım Erdoğan profesyonel kariyerine Aygaz'da başladı.

Beko Elektronik ve Turkcell'de farklı birimlerde Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı ve Turkcell'de 3G lansmanında önemli rol aldı. Ardından BNP Paribas iştiraki TEB'de Dijital Bankacılıktan Sorumlu Müdür ve Direktör olarak çalışan Erdoğan, TEB'in dijital bankası CEPTETEB'in lansmanına liderlik eden ekipte yer aldı.

Yurt dışında Alfa Bank'taki Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından son olarak BNP Paribas Cardif'te Pazarlama ve Dijitalden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olan Nazım Erdoğan evli ve 1 çocuk sahibi.

Kaynak: AA