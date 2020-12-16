Sahibinden.com'da kasımda motosiklet ilanları yüzde 113 arttı
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Sahibinden.com'da kasımda motosiklet ilanları yüzde 113 arttı

16.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:05
Sahibinden.com'da kasımda motosiklet ilanları yüzde 113 arttı

ticaret platformu sahibinden.com'da kasım ayında motosiklet ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113 arttı.

E-ticaret platformu sahibinden.com'da kasım ayında motosiklet ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113 arttı.

Sahibinden.com açıklamasına göre, motokuryelerle dağıtımın yaygınlaşmasının yanı sıra hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunması nedeniyle motosikletlere yönelik talep giderek artıyor.

Bu kapsamda kasımda geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet ilanları yüzde 113 artış gösterdi. En çok motosiklet ilanı veren iller sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Motosikletlerin fiyat ortalaması da 16 bin 250 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde ilanların favorilere ekleme oranı ise yüzde 120 arttı.

Açıklamada, güvenli sürüş kurallarına titizlikle uymanın yanı sıra, sıfır motosiklet alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şu uyarılar yer aldı:

"Yeni aldığınız motosikletin bağlantı elemanlarının sağlamlık durumunu kontrol edin. Yolculuk esnasında hayati derecede önemli olan aynaların bağladığı cıvataların sıkıldığını ve sağlam olduğundan emin olun. Motorun fren sisteminin güvenle çalıştığından emin olmak için kısa süreli deneme sürüşleri yapın. Motor üzerinden bulunan tüm elektrik aksamlarını gözden geçirin farların, ön ve arka sinyallerin çalışmasını test edin. Satın aldığınız motoru güvenle kullanmak için koruyucu ekipmanlardan da yararlanın."

İkinci el motosiklet alırken motorun geçmiş bakımlarının ve hasar ayrıntılarının detaylı olarak öğrenilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Motorun değişen parçası olmadığını kontrol edin. Motosikletin trafik çıkış yılıyla yaptığı kilometreyi karşılaştırın. Fren balataları, disk durumu ve gidon bilyelerindeki boşlukları kontrol edin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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