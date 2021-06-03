Sahibinden.com'da karavan ilanlardaki artış, otomobil ilanlardaki artışı geçti
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Sahibinden.com'da karavan ilanlardaki artış, otomobil ilanlardaki artışı geçti

Sahibinden.com'da karavan ilanlardaki artış, otomobil ilanlardaki artışı geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

sahibinden.com verilerine göre mayıs ayında verilen otomobil ilanı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 arttı.

sahibinden.com verilerine göre mayıs ayında verilen otomobil ilanı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 arttı. Karavan ilanları ise yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar sıralamayı takip etti.

Marka & model sıralamasında Renault Clio birinci oldu. Sıralama, Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.

Mayıs ayında en çok ilanı verilen arazi/ SUV & pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı Nissan aldı.

sahibinden.com'un mayıs verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,6'sı 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken ilanların yüzde 25,3'ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da, ilan bakanlar mayıs ayında en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 51 saniye oldu.

sahibinden.com'un mayıs ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,45 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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