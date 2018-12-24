Sahibinden.com'da En Çok Otomobil İlanı Verildi

Kasım ayında sahibinden.com'un "Vasıta" kategorisinde en yüzde 67 ile en çok otomobil ilanı verildi.

sahibinden.com, "Vasıta" kategorisine ait kasım ayı ilan verilerinin yer aldığı raporu açıkladı. Rapora göre kasımda ayında vasıta kategorisinde en çok ilanı verilen araç yüzde 67 ile otomobil oldu. Otomobil ilanlarını sırasıyla, yüzde 13 ile minivan & panelvan, yüzde 7 ile arazi, SUV & pick-up, yüzde 6 ile ticari araçlar, yüzde 4 ile motosiklet ilanları takip etti.

En çok yüzde 37 ile beyaz renkli araçlar satışa çıkarılırken, ilanı verilen vasıtaların yüzde 50'den fazlası 8 yaşından küçük modeller oldu.Yakıt türünde yüzde 43'lük oranla dizel otomobillere ait ilanlar verilirken, ilanı verilen araçların yüzde 22's, 50 bin 1-100 bin kilometre arasında oldu. Araçların yüzde 55"inin motor hacmi ise 1401-1600 cm3 aralığı olarak belirlendi.

Kaynak: AA