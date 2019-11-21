sahibinden.com, Adana'da kurumsal üyeleriyle buluştu

21.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:16

sahibinden.com, Adana'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya gelerek teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.

sahibinden.com, tarım ve ticaret potansiyeliyle öne çıkan Adana'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya gelerek teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

sahibinden.com, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA