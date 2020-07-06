sahibinden.com 62 milyondan fazla kullanıcının buluşma noktası oldu sahibinden.com haziran ayında, 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimi ile yeni bir rekora imza attı.

sahibinden.com haziran ayında, 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimi ile yeni bir rekora imza attı.

sahibinden.com açıklamasına göre, haziran ayında (Google Analytics 2020 Haziran ayı verileri) sokaklardaki hareketlilik, konut ve otomotiv kredi faizlerinde yapılan düzenlemenin de etkisiyle birlikte internet platformlarına yansıdı.

Kullanıcılar, kredi faizlerindeki düşüşün oluşturduğu ekonomik hareketlenmenin de katkısıyla, pandemi sürecinde aylar boyunca erteledikleri hayallerini hayata geçirmek üzere ev ve otomobil arayışlarına yeniden hız verdiler.

Emlak kategorisini ziyaret oranı 2,9 katına çıktı

Açıklamaya göre, haziran ayında, 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimi ile yeni bir rekora imza attı.

Geçen yıla oranla sahibinden.com'un emlak kategorisini ziyaret oranı 2,9 katına çıktı. Satılık daire kategorisinde kullanıcıların ilgisi 5,4 katına yükselirken, satılık residence'ta bu oran 3,1, satılık müstakil evde 3, satılık yazlık kategorisinde ise 2,5 olarak gerçekleşti.

Doğaya yakın yaşam sürmek isteyenlerin tercihleri kendini arama filtresi seçimlerinde gösterdi. Geçen yıla oranla anahtar kelimelerde "satılık daire, satılık ev" aramaları toplamda 4,5 katına çıktı. Ayrıca "dubleks" kelimesinin araması 3,6 katına çıkarken "teraslı" 3,5, "balkonlu" 2,6, "müstakil" 2,4, "manzaralı" kelimesi ile yapılan aramalar ise 2,2 katına çıktı.

sahibinden.com kullanıcıları ise en çok 10 Haziran'da emlak ilanı verdi.

Vasıta kategorisine ilgi yüzde 62 arttı

Açıklamaya göre, toplu taşıma kullanmak istemeyenler, araba almayı erteleyenler düşük kredi faizlerinin de etkisiyle araba aramalarına ağırlık verdi. sahibinden.com'un verilerine göre geçen yılın bu dönemine göre vasıta kategorisine ilginin yüzde 62 arttığı gözlemlendi. Alt kategorilerde, minivan/panelvan yüzde 105, arazi, SUV/Pick-up yüzde 65, otomobil yüzde 60 arttı.

Haziran ayı ayrıca sahibinden.com'a son on yılda en çok vasıta ilanı verilen ay oldu.

Kaynak: AA