sahibinden.com 6. Kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021 listesinde
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sahibinden.com 6. Kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021 listesinde

sahibinden.com 6. Kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021 listesinde
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

ticaret sektöründe 21. yaşını geride bırakan sahibinden.com, Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021 araştırmasında bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında bulundu.

E-ticaret sektöründe 21. yaşını geride bırakan sahibinden.com, Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021 araştırmasında bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında bulundu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, uzman insan kaynağı, sürekli teknoloji yatırımları ve geliştirdiği ar-ge uygulamaları sayesinde, yüksek çalışan mutluluğu ile 500-1000 Çalışan Sayısı kategorisinde Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında toplamda 6. kez yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, şunları kaydetti:

"Great Place to Work Enstitüsü kurumlardaki çalışan mutluluğunu güvene dayalı bir işyeri kültürü geliştirilmesi ile temellendiren bir kuruluş. Biz de, şirketimizdeki sürdürülebilir başarının en önemli sırrının çalışanlarımızın mutluluğu, kurumumuza güvenmesi, işini huzurlu bir ortamda keyifle yapması gerektiği olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayış doğrultusunda uygulamalarımızı tasarlarken çalışanlarımızın deneyimine ve motivasyonlarına etki eden teknolojik ve toplumsal gelişmeleri takip ediyor, yeni uygulamaları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Özellikle salgın önlemleri nedeniyle 2020 yılının Mart ayından itibaren uzaktan çalışamaya geçtiğimiz ve 'dijital yakınlık' kavramını deneyimlediğimiz bir yılda listede olmak ayrıca gurur verici.

Bu noktadan bakıldığında, ödül çalışanlarımızın beklenmedik değişimler karşısındaki uyum becerisinin ve işlerindeki sınır tanımayan yetkinliklerinin de somut bir göstergesi oldu. Great Place to Work'te 6. kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer almanın gururunu ve mutluluğunu harika çalışanlarımızla birlikte yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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