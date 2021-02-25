Sahibinden çöktü mü? Sahibinden'e neden girilmiyor?

İkinci el otomotiv sektörünün yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteren Sahibinden uygulaması hakkında Sahibinden çöktü mü, Sahibinden'e neden girilmiyor? sorularının yanıtları arandı.

Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamalarından olan Sahibinde hakkında Sahibinden çöktü mü? Sahibinden'e neden girilmiyor? sorularının yanıtları aranıyor.

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada pek çok kullanıcının Sahibinden'e giremediğine dair yazılar bulunuyor. Ancak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Zamanzaman uygulama hakkında geri bildirimler verilse de son saatlerde site ve uygulamaya ulaşımda bazı sorunların arttığı görülüyor. Sahibinden hakkında yapılan son geri bildirimler ise şu şekilde yer alıyor: