Sahibinden.com çöktü mü sorusu, emlak ve otomobil gibi varlıkların alım satımının yapıldığı platforma ulaşamayan kişilerce araştırılıyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com mobilde sorun mu var? Sahbinden'e neden girilmiyor?

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

Sahibinden.com yaşanan erişim problemine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, site için sistem çalışmaları yapıldığı ve bu nedenle site ve mobil uygulamaya erişimin sağlanamadığı açıklandı.

SAHİBİNDEN.COM AÇIKLAMA YAPTI

"En kısa sürede yayında olacağız!

Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır. En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz çalışmalarımızı tamamlarken dilerseniz Facebook sayfamıza göz atabilir, herhangi bir gelişmeyi kaçırmamak için bizi Twitter 'dan takip edebilir ya da Instagram sayfalarımızda dolaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz anlayış için şimdiden teşekkürler!

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