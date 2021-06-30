Sahibinden ayrılmayan yavru keçi görenlerin yüreğini ısıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahibinden ayrılmayan yavru keçi görenlerin yüreğini ısıtıyor

Sahibinden ayrılmayan yavru keçi görenlerin yüreğini ısıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğumdan sonra ölen keçisinin yavrusuna kendisi bakan gencin yavruyla olan bağı, görenlerin yüreğini ısıtıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğumdan sonra ölen keçisinin yavrusuna kendisi bakan gencin yavruyla olan bağı, görenlerin yüreğini ısıtıyor.

Bu sevgi görenleri hayran bırakıyor. Posof'un Derindere köyünde yaşayan Doğukan adlı genç, keçisi doğumdan sonra ölünce yavruya kendisi bakmaya başladı. Sahibine iyice alışan yavru keçi, onunla her yere gitmeye başladı. Sahibiyle çarşıya da giden yavru keçi, onun kucağına atlayıp oyunlar oynuyor. Gencin yavru keçiyle olan bağı, görenlerin içini ısıtıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Lütfü Türkkan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahibinden ayrılmayan yavru keçi görenlerin yüreğini ısıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:53:41. #1.16#

title