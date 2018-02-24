Sahibinden Acil Satılık 'Sıfır' Saç

Türkiye'nin en çok tıklanan ikinci el sitesinde 'sahibinden boyasız sıfır saçlar' büyük rağbet görüyor

Uzun ve gür saçlar her kadının hayalini süslüyor. Çeşitli sebeplerle saçları uzamayan kadınlar ise 'sırma gibi' saçlara artık kolaylıkla ulaşabiliyor. Geçmişte sun'i saçlardan üretilen peruklar, yerini gerçek saçtan yapılanlara bırakıyor. Saçının uzamasına sabrı olmayan ya da saç sıkıntısı çeken kadınlar gerçek doğal saçtan kaynak yaptırmak istediklerinde de 150 gram saça binlerce lira ödüyor. Türkiye'nin en çok tıklanan ikinci el sitesinde 'sahibinden boyasız sıfır saçlar' büyük rağbet görüyor. Halen 614 satılık saç ilanının yer aldığı sitede 100 liradan 285 bin liraya kadar boyasız gerçek saç satılıyor. En çok ilgiyi ise kestane renkli saçlar görüyor. Bazı satıcılar ise ilanlara 'acil' notunu koymayı ihmal etmiyor.

Özellikle oto galericilerinin kendilerine rakip gördüğü internet siteleri saç ticaretine de girdi. Sırma saçlara kavuşma hayali gerçekleşemeyen kadınlar, saçlarını uzatmak birçok yola başvurabiliyor. Kadınların saçlarını uzatmak için başvurdukları kaynak işlemi de adeta el yakıyor. Müşterinin kendi saçına, talebe göre 150 gram ile 300 gram arasında saç eklenebiliyor. Ortalama 4 - 5 ay orijinalliğini koruyan saçların her defasında yenilenmesi ya da bakımının yaptırılması gerekiyor. Kaynak ya da gerçek saçtan yapılmış peruklara talep artınca gerçek saç fiyatları da yükselişe geçiyor.

İkinci el sitesinde 150 -200 gram kadın saçının fiyatı binlerce liradan başlıyor. Bursa'dan Kars'a bir çok vilayetten yüzlerce saçın satıldığı sitede, 100 liradan 285 bin liraya kadar orijinal boyasız saç satılıyor. İzmir'den bir kişi, bir metre boyasız kadın saçını 285 bin liradan satılığa çıkarırken, Kahramanmaraş'tan bir satıcı, 'Yüzde yüz Türk saçı' notuyla satışa çıkardığı saç için bin dolar talep ediyor. Halen 614 perukluk ya da kayrak için saçın satıldığı sitede, satıcılar ilanlarda 'sıfır ve boyasız' ibaresi koymayı da ihmal etmiyor. Manisa'dan ilana konulan 90 santimetre boyundaki kestane rengi kadın saçı için de 22 bin lira talep ediliyor. İlan için, 'Gercek kelle saçıdır' notu düşülmesi dikkat çekiyor. Erkek saçlarının ise daha ucuz olduğu görülüyor. Uzmanlar, saçın yıpranmamış olması, orijinal renginde olması, uzun olması, tercihe göre kıvırcık olmasının fiyatı artırdığını dile getiriyor. - BURSA