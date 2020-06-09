Sahibi tarafından arabada bırakılan Şanslı isimli köpek, duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtuldu Bolu'da, geldiği misafirlikte ev sahibinin hamile olması nedeni ile geceyi arabada geçiren Şanslı isimli köpek, duyarlı vatandaşların ihbarları üzerine gelen polis ekipleri sayesinde sahibi tarafından geri alındı.

Bolu'da, geldiği misafirlikte ev sahibinin hamile olması nedeni ile geceyi arabada geçiren Şanslı isimli köpek, duyarlı vatandaşların ihbarları üzerine gelen polis ekipleri sayesinde sahibi tarafından geri alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tabaklar mahallesi Çavuşlar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir arkadaşına gece saatlerinde misafirliğe gelen Neşe Demir, ev sahibinin hamile olması nedeni ile köpeği Şanslı'yı, 14 AAC 254 plakalı aracında bıraktı. Öğle saatlerinde ise araçtan gelen havlama seslerini fark eden vatandaşlar, aracın içinde köpeği görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın sahibini bulmaya çalışırken, köpeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinden önce arabasına gelen Neşe Demir, köpeği Şanslı'yı arabadan çıkardı. Kucağına atlayan Şanslı'yı temizledikten sonra su veren Neşe Demir, arkadaşının hamile olması nedeni ile köpeğini arabada bıraktığını ve daha öncede Şanslı'nın aracında kaldığını söylerken, polis ekipleri Demir'i uyardı. - BOLU

Kaynak: İHA