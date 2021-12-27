Sahi·l şeri·di·nde ot bi·çme çalişmasi

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil bandındaki yabani otları temizliyor.

Ekipler tarafından, sahil boyunca görüntü kirliliği oluşturup trafik güvenliğini de tehdit eden yabani otlar temizleniyor ve aynı zamanda daha estetik bir görüntü de ortaya çıkıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutulurken, vatandaşların istek ve taleplerine de öncelik veriliyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri daha güzel ve daha yaşanabilir bir Giresun için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Yapılan temizlik çalışmalarını gözlemleyen vatandaşlar ise sahillerin temizlenmesi ile ilgili duyarlılık gösterdiği için Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür etti.

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