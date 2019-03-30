Şahi 209 Block Iı Elektromanyetik Silahının İlk Atış Testleri Başarıyla Gerçekleştirildi

Şahi 209 Block II Elektromanyetik silahının ilk atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Şahi 209 ekibi, 35 mm'lik mühimmat ile 50 kilometre menzil hedefliyor.

Temmuz 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabulü yapılan ve Türkiye'nin ilk, dünyanın ise sahada test edilen dördüncü elektromanyetik topu olan ŞAHİ-209 Blok1'den sadece 8 ay sonra, 10 katı daha güçlü olması hedeflenen ŞAHİ-209 Blok2 de sahada başarı ile test edildi.

YETEKNOLOJİ A.Ş. tarafından, yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen tek sistem olan ŞAHİ-209 Blok2 tamamen şirket özkaynakları kullanılarak, ŞAHİ-209 Blok1'in devamı olan özgün bir proje olarak gerçekleştirildi.

ŞAHİ-209 Blok2, daha büyük, daha güçlü ve daha etkili bir sistem olarak Türkiye'nin savunması noktasında birçok konuda yurt dışına bağımlılığını bitirebilecek.

ŞAHİ-209 Blok2 azami; 10 Megajul darbeli güç kaynağı ile 50 kilometre menzilde etkili, hipersonik hızlı bir mermiye ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip. Böylece ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

Bilgiler:

Namlu uzunluğu : 7 metre

DGK Azami: 10 Megajoule

35 mm/ ~1000gr

menzili 50 km

Hipersonik Mermi hızı. - ANKARA

Kaynak: İHA