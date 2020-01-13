Sahel Zirvesi Fransa'da başlıyor
Batı Afrika ülkeleri Moritanya, Çad, Mali, Nijer ve Burkina Faso liderleri bugün G5 Sahel Zirvesi kapsamında Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde bir araya geliyor.
Batı Afrika ülkeleri Moritanya, Çad, Mali, Nijer ve Burkina Faso liderleri bugün G5 Sahel Zirvesi kapsamında Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde bir araya geliyor.
Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenecek Sahel Zirvesi'nde terörle mücadele, Fransa'nın bu bölgedeki (Sahel) askeri varlığının meşruiyeti ve 'yeni stratejiler' görüşülecek. Euronews.com'da Görüntüle