Sahel Zirvesi Fransa'da başlıyor
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Sahel Zirvesi Fransa'da başlıyor

Batı Afrika ülkeleri Moritanya, Çad, Mali, Nijer ve Burkina Faso liderleri bugün G5 Sahel Zirvesi kapsamında Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde bir araya geliyor.

13.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:39
Sahel Zirvesi Fransa'da başlıyor

Batı ülkeleri , , Mali, Nijer ve Burkina Faso liderleri bugün G5 Sahel Zirvesi kapsamında 'nın güneyindeki Pau kentinde bir araya geliyor.


Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenecek Sahel Zirvesi'nde terörle mücadele, Fransa'nın bu bölgedeki (Sahel) askeri varlığının meşruiyeti ve 'yeni stratejiler' görüşülecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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