Sahel'de 31 milyon kişi insani yardıma muhtaç
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Sahel'de 31 milyon kişi insani yardıma muhtaç

20.01.2021 01:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:04
Sahel'de 31 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sahel bölgesinde 31 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sahel bölgesinde 31 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

OCHA tarafından yayımlanan raporda, Sahel bölgesinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, hali hazırda 31,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve 14 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Gıda güvensizliği sorununun, sık sık terör saldırılarının hedefi olan Burkina, Mali ve Nijer'de ortaya çıktığı ve bu bölgelerde 2018'den bu yana yerlerinden olanların sayısının 20 kat arttığı vurgulandı.

Raporda, Çad Gölü havzası etrafındaki saldırıların da ülke içi yer değiştirenlerin ve insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısını artıracağı ortaya kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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