Sahel bölgesinde gizli operasyon yürüten Alman askeri timin stoklarından mühimmat kaybolduğu iddiası

Sahel bölgesinde gizli bir operasyon yürüten Alman ordusunun bünyesindeki KSK adlı özel komando timinin stoklarından mühimmat kaybolduğu ileri sürüldü.

Spiegel dergisinde yer alan haberde, kasımda yapılan bir denetim sırasında Sahel bölgesinde gizli bir görevde bulunan KSK'nın stoklarında 1700 merminin eksik olduğunun fark edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığının bu olayın derhal aydınlatılmasını istediği aktarılan haberde, ancak şimdiye kadar hem KSK hem de operasyon yönetim merkezinin "bu durumu" açıklayamadığı belirtildi.

Haberde, özel timin, Help adlı yardım kuruluşunda çalışan Alman vatandaşı 61 yaşındaki Jörg Lange'nin kaçırılma olayını ve nerede tutulduğunu ortaya çıkarmak için 2018'in sonbaharında Sahel bölgesine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Lange, 11 Nisan 2018'de Nijerya-Mali sınır bölgesinde kaçırılmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, KSK'da çok sayıda aşırı sağcı askerin açığa çıkması nedeniyle geçen yılın başında bu özel timin tüm faaliyetlerinin kontrol edilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay