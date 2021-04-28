Sahel bölgesinde 29 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sahel bölgesinde 29 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sahel bölgesinde 29 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sahel Bölgesi Koordinatörü Xavier Creach, Twitter hesabından, artan terör saldırıları nedeniyle 5,3 milyon kişinin birkaç kez göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Creach, "Sahel bölgesinde 29 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Çatışma, saldırı ve kaçırma olaylarının arttığına dikkati çeken Creach, bölgede 2015 ile 2020 yılları arasındaki şiddet olaylarının 8 kat arttığını kaydetti.

Şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülkeler arasında Burkina Faso, Çad, Mali ve Nijer sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak