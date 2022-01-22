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Sahayı yönetim temizledi

Sahayı yönetim temizledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da karla kaplanan 17 Eylül Stadyumu'nu kulüp yönetimi temizledi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırma spor'da karla kaplanan 17 Eylül Stadyumu'nu kulüp yönetimi temizledi.

Yarın sahasında BB Erzurum spor'u konuk edecek Bandırma spor'un sahası 17 Eylül Stadyumu karla kaplandı. İl ve ilçe spor müdürlüğü ekipleri ve stat müdürlüğünden destek göremeyen Bandırmaspor yönetiminde iş başa düştü. Yönetim Kurulu Üyeleri sahayı yarınki Erzurumspor maçına yetiştirmek için saha temizleme çalışması yaptı. - BALIKESİR

Sahayı yönetim temizledi

Sahayı yönetim temizledi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Erzurumspor Kulübü, Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Eylül, Spor, Haber

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