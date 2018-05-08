Sahayı Terkeden Pogba: Takım Arkadaşlarım Bana Bağırdı
Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının son bölümlerinde takım arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra sahayı terkeden Pogba, "Takım arkadaşlarım bana bağırdı ama Türkçe anlamıyorum" dedi.
Süper Ligde ligde kalma adına kritik maçta Antalyaspor'a karşı 88. dakikada formasını çıkartıp sahayı terk eden Gençlerbirliği'nin Fransız savunma oyuncusu Florentin Pogba, itiraflarda bulundu.
Maçın ardından takım arkadaşlarının oldukça sert tepki gösterdiği Pogba, takım arkadaşlarıyla tartışma yaşamış ve araya güvenlik güçleri girmişti.
"BANA BAĞIRDILAR AMA TÜRKÇE ANLAMIYORUM"
Fransız basınına konuşan Pogba, "Bana karşı fiziksel bir saldırı olmadı. Bazı futbolcular bağırdı ama Türkçe anlamadığım için ne dediler bilmiyorum. Sadece sessiz kaldım. Maç bitmeden oyunu terkettim çünkü çok ağrım vardı. Tabii ki önce hocaya söylemem gerekirdi. Bunun için özür diliyorum. Ama maçı bitirecek gibi değildim. Daha fazla oynayamayacağım için sinirli ve üzgündüm." sözlerini kullandı
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Turkiye IYI olacak :DCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Bunlar dis guclerin oyunlariCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Dogu perinjek yuzde 73 le baskanligi alirCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır...: He he.2 Yayından Kaldır
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Adama kizacaginiza adam akıllı topunuzu oynayıp maçtan galip ayrilsaydiniz tüm suçu tek bi futbolcuya atamazsınız sonuçta oda insandır 5 dakika kalsa galıp gelecektin iz sankiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır