SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER:  MAÇIN HEYECANIYLA SAHAYA GİRDİM

15.08.2019 14:22

SÜPER Kupa finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ile 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi.Ali Abdülselam Yılmaz, dün akşam oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14'üncü dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlamış, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı. Polis, Yılmaz ile birlikte stadyuma geldikleri ve arkadaşlarının videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö.'yü gözaltına aldı.Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz, Beşiktaş polis merkezinde gerçekleştirilen ilk sorgusunda, Süper Kupa finalini izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak, önce gol sevinci yaptığını ardından da kaleye doğru koştuğunu söylediği öğrenildi. Yılmaz, sorgusunda ayrıca, sahaya girmeyi önceden planlamadığını, arkadaşlarının video ve fotoğrafını çektiklerinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yılmaz ve diğer kişilerin adliyeye sevki

-Adliyeye girişleri





Kaynak: DHA

- İstanbul