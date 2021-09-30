Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu - Haberler Spor
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Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya-Galatasaray maçında tribünlerden atılan meşaleler mücadelenin durmasına neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya- Galatasaray maçında tribünlerden atılan meşaleler mücadelenin durmasına neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor. Mücadelenin 38. dakikasında tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle hakem Pawel Raczkowski maçı durdurdu. Teknik Direktör Fatih Terim ve Muslera tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, rakip ekipten de Payet Fransız seyircilerin sakinleşmesini istedi. Yaklaşık 8 dakika duran oyun olayların yatışmasının ardından yeniden başladı. - İSTANBUL

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Haber: Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu - Haberler Spor
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