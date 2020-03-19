Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli
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Ardahan, Şavşat, Artvin

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

19.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:29
Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

ARDAHAN - Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat İlçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kayarak yoldan çıktılar. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi. Bazı araçlar ise karda mahsur kaldı.

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

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