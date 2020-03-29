Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı. Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sahara Geçidi'nde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri Sahara Geçidi'nde hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler ekipler tarafından, sis nedeniyle takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. - ARDAHAN Kaynak: İHA