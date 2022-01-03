SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ZOR ANLAR YAŞATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ZOR ANLAR YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN ile Ardahan'ı birbirine bağlayan, 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler, zor anlar yaşadı.

ARDAHAN (DHA) - ARTVİN ile Ardahan'ı birbirine bağlayan, 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler, zor anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan- Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Jandarma trafik ekipleri de yolda güvenlik önemleri aldı, bazı ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipler de bölgede iş makineleri ile başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ZOR ANLAR YAŞATTI

SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ZOR ANLAR YAŞATTI

SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ZOR ANLAR YAŞATTI

İSTANBUL'DA ONLINE SAADET ZİNCİRİ İDDİASIYLA 100 MİLYONLUK VURGUN

İSTANBUL'DA ONLINE SAADET ZİNCİRİ İDDİASIYLA 100 MİLYONLUK VURGUN

 Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title