Sahara Geçidi'nde Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Tırlar Geri Döndü

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Sahara Geçidinde onlarca tır kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidinde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düşmesi ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktı. Zincir takmakta zorlanan tır şoförleri zor anlar yaşadı.

Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen sürücü Kenan İnan, "Burada durumlar vahim. Erivan'dan geliyoruz, Çıldır'dan geçtik ve Hopa'ya gidiyoruz fakat Sahara Geçidini geçemiyoruz. Sahara devamlı sıkıntı, artık buraya bir önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor. - ARDAHAN