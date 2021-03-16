Şahap Örcün ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı - Şahap Örcün kimdir, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Şahap Örcün konusu ele alınıyor. Şahap Örcün ne oldu? Şahap Örcün bulundu mu? Şahap Örcün kimdir, nerede?