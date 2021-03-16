Şahap Örcün ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı - Şahap Örcün kimdir, nerede?
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Şahap Örcün ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı - Şahap Örcün kimdir, nerede?

16.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:31
Şahap Örcün ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı - Şahap Örcün kimdir, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Şahap Örcün konusu ele alınıyor. Şahap Örcün ne oldu? Şahap Örcün bulundu mu? Şahap Örcün kimdir, nerede?

Şahap Örcün ne oldu, bulundu mu? Şahap Örcün kimdir, nerede? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ŞAHAP ÖRCÜN'E NE OLDU?

Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı nedeniyle ailesi Müge Anlı'ya katıldı. Şubat ayında kaybolan Şahap Örcün'ün arkadaşı, akşam 19:00 sularında Şahap'la intihar etmek için evden çıktıklarını belirtti. Şahap'ın intihar ettiğini söyledi.

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