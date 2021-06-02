Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması

Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Çok sayıda yatırımcı ile video konferans gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.

Çok sayıda yatırımcı ile video konferans gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizinin, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonunun üzerinde oluşacağını" dile getirdi.

Yatırımcılarla yaptığı video konferansta değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü. Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor" dedi.

Senenin üçüncü çeyreğinin sonu, dördüncü çeyreğin başı döneminde enflasyonda belirgin bir düşüş olacağını ifade eden TCMB Başkanı, "Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız. Piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası fiyat istikrarı amacına bağlıdır" söyleminde bulundu.

Erdoğan'ın faiz açıklaması sonrası dolar yükseldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT'de yaptığı açıklamada "Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart" ifadesini kullanmış ve bu ifadelerin ardından dolar yükselişe geçmişti.

Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi. Bugün sabah saatlerinde ise dolar 8,65 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL de gece 10,60 seviyesiyesini gördükten sonra hafif bir düşüşle sabah 10,56 seviyesinden işlem gördü.

DW/ ET,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:22:06. #1.15#

title