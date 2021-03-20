Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

20.03.2021 07:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 07:46
Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Şahap Kavcıoğlu kimdir? sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sonrası merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Naci Ağbal'ın yerine getirilen Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü. Ekonomi üzerine yazılar da yazan Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi olarak yer aldı.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü.

Merkez Bankası yeni başkanı olarak görev almakta.

Haber Yorumları (4)
ŞANLI: ne olacak görcez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YİĞİT: hayırlı olsun ülkemizde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KENAN: piyasalar ne olacak görcez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 07:47:20. #1.14#
title