Sahanın rengini gençler belirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahanın rengini gençler belirledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sahanın rengini gençler belirledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Mudanya Basketbol Sahası'nın zeminine uygulanacak renk, anket çalışması ile Mudanyalı gençler tarafından belirlendi.

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Mudanya Basketbol Sahası'nın zeminine uygulanacak renk, anket çalışması ile Mudanyalı gençler tarafından belirlendi. Saha zeminine ankette oyların yüzde 46.60'ını alan üçüncü seçenek uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede mevut tesisleri yeniliyor. Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır kullandığı basketbol sahası da sil baştan yenileniyor. Yoğun kullanımdan dolayı zemininden tel örgülerine ve izleyici oturma alanlarına kadar her açıdan kullanılamaz hale gelen saha Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması ile komple yenileniyor. 615 metrekare alanlı saha zemininin asfalt kaplaması tamamlanırken, saha etrafındaki tel örgüler yenilecek ve saha kenarına 110 kişi kapasiteli tribün oluşturulacak. Sahanın aydınlatma sistemi de yenilecek ve Mudanyalı gençlerin yıllardır basketbol için bir araya geldiği saha çalışmalar tamamlandıktan sonra yenilenen yüzüyle yeniden sporseverlere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından saha zeminine uygulanacak rengin belirlenmesi için anket çalışması yapıldı. Zemin için belirlenen 3 ayrı uygulama, anket çalışması ile Mudanyalı gençlere soruldu. Toplam 5 bin 783 kişinin katıldığı ankette birinci seçenek 989, ikinci seçenek 2099 ve üçüncü seçenek de 2695 oy aldı. Ankete göre oyların yüzde 46,60'ını alan üçüncü seçenek en fazla tercih edilen uygulama oldu. - BURSA

Sahanın rengini gençler belirledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahanın rengini gençler belirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:23:07. #1.16#
title