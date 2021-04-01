Sahanın rengini gençler belirledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Mudanya Basketbol Sahası'nın zeminine uygulanacak renk, anket çalışması ile Mudanyalı gençler tarafından belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Mudanya Basketbol Sahası'nın zeminine uygulanacak renk, anket çalışması ile Mudanyalı gençler tarafından belirlendi. Saha zeminine ankette oyların yüzde 46.60'ını alan üçüncü seçenek uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede mevut tesisleri yeniliyor. Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır kullandığı basketbol sahası da sil baştan yenileniyor. Yoğun kullanımdan dolayı zemininden tel örgülerine ve izleyici oturma alanlarına kadar her açıdan kullanılamaz hale gelen saha Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması ile komple yenileniyor. 615 metrekare alanlı saha zemininin asfalt kaplaması tamamlanırken, saha etrafındaki tel örgüler yenilecek ve saha kenarına 110 kişi kapasiteli tribün oluşturulacak. Sahanın aydınlatma sistemi de yenilecek ve Mudanyalı gençlerin yıllardır basketbol için bir araya geldiği saha çalışmalar tamamlandıktan sonra yenilenen yüzüyle yeniden sporseverlere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından saha zeminine uygulanacak rengin belirlenmesi için anket çalışması yapıldı. Zemin için belirlenen 3 ayrı uygulama, anket çalışması ile Mudanyalı gençlere soruldu. Toplam 5 bin 783 kişinin katıldığı ankette birinci seçenek 989, ikinci seçenek 2099 ve üçüncü seçenek de 2695 oy aldı. Ankete göre oyların yüzde 46,60'ını alan üçüncü seçenek en fazla tercih edilen uygulama oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı