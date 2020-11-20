'Şahane Kasım' indirimleri tüketiciyle buluşuyor
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'Şahane Kasım' indirimleri tüketiciyle buluşuyor

20.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:17
'Şahane Kasım' indirimleri tüketiciyle buluşuyor

Alışveriş adresi Boyner, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 'Şahane Kasım' kampanyasını mağazalarında ve internet adresinde kullanıcılarla buluşturuyor.

Alışveriş adresi Boyner, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 'Şahane Kasım' kampanyasını mağazalarında ve internet adresinde kullanıcılarla buluşturuyor. 27 Kasım'a kadar seçili sonbahar/kış sezon ürünlerinde yüzde 60'a varan indirimler uygulanacak.

Online alışverişte indirim fırsatları tüketicilerle buluşuyor. Bu kapsamda Boyner, 'Şahane Kasım' kampanyası ile kış sezonu alışverişinde avantajları duyurdu. Kampanya kapsamında milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimler uygulanıyor. İndirimler 27 Kasım tarihine kadar şirketin mağazalarında ve boyner.com.tr adresinde geçerli olacak.

Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili yüz binlerce ürün ve yüzlerce marka indirimli fiyatlarla sunulacak. Yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacağı düşünülen kampanya, farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar birçok ürünü kapsıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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