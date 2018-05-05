Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor

Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunun müjdesini verdi.

"2019'DA VİZYONDA OLACAK"

Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı: "Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak" ifadelerini kullandı.