Şahan Gökbakar: Kimseden yardım istemeyeceğim
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Şahan Gökbakar: Kimseden yardım istemeyeceğim

Şahan Gökbakar: Kimseden yardım istemeyeceğim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram'ından yanıt verdi: "Yangın çıktığında eşimle İstanbul'daydık.

Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram'ından yanıt verdi:

"Yangın çıktığında eşimle İstanbul'daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim."

Kaynak: Hürriyet

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Şahan Gökbakar: Kimseden yardım istemeyeceğim - Haberler Magazin
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