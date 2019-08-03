Şahan Gökbakar kimdir, nereli?

Recep İvedik serisiyle izleyicinin gönlüne taht kuran oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine tepki göstererek, '' Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... ''ifadelerini kullandı. Şahan Gökbakar filmleri, eşi, boyu gibi tüm ayrıntılar haberimizde…

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

'ZIBIN' PROGRAMIYLA KARİYERİNE BAŞLADI

Gökbakar, "Zıbın" isminde bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi yayınlandı. Ayrıca TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanan "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı. Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu ''Zoka'' isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yaptı.

TİPLEMELERİYLE ÇOK BEĞENİLDİ

Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı. Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çeken oyuncu, 2007 yılında NTV'de yayınlanan ''Kime Diyorum Ben'' adlı reality show programını hazırladı. 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ve ''Dikkat Şahan Çıkabilir'' programındaki tiplemelerden biri olan Recep İvedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden olmayı başardı. Filmin şu sıralar 6'ncı serisi yayımlanmaya hazırlanıyor. Ayrıca ''Kolay Gelsin'' adlı doğaçlama sitkom yayınlandı.

Selin Ortaçlı ile 2015 yılından bu yana evli olan Şahan Gökbakar'ın Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı bulunmaktadır.