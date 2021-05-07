Şahan Gökbakar, "Instagram benim için amaçsız bir eyleme dönüştü"

Uzun süredir gözden uzak hayat süren Şahan Gökbakar Anlık Normal Dergi'ye verdiği röportaj da önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir gözden uzak hayat süren Şahan Gökbakar Anlık Normal Dergi'ye verdiği röportaj da önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle pandemi döneminde her şeyden uzak kalmayı tercih eden Gökbakar sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı. Dergiye verdiği röportajda instagram ile ilgili, "Özellikle bu pandemi döneminde, yaptığım paylaşımların anlamsızlığını fark ettim. O nedenle ben neden her gün fotoğraf koyuyorum diye du¨s¸u¨nu¨nce koymayayım daha iyi dedim. Baktım yine sürekli elim gidiyor, bir şey paylaşmasam da vakit geçiriyorum boş boş; en iyisi kapatayım dedim ve Instagram'ımı dondurma kararı aldım. Çok da iyi geldi. İnsan sürekli aynı şeyi yaptığı zaman fark etmiyor ama, çok anlamsız bir hareket oraya sürekli fotoğraf koymak, eğer bir amacınız yoksa. Bu işten para kazanmak veya işte herhangi bir şeyi tanıtmak, reklam vb. gibi bir amacınız yoksa, günlük hayatı paylaşmanın amaçsız bir eylem olduğunu fark edip, dondurdum. Hayatımda tekrar çok ilginç şeyler olursa paylaşmak istediğim, o zaman açarım yeniden. " dedi.

Bir yıldır evden dışarı çıkmadım

Anlık Normal Dergi röportajında "Son 1 senedir gündemimde sadece ve sadece korona virüs var. Bu hastalığa yakalanmadan, sağlık içinde, bu süreci geçirmeye çalışıyorum. Eşim de son derece destek oluyor. Vaktimizin neredeyse tamamına yakını hep beraber evde, teknede veya bahçede, bize ait olan alanlarda geçiriyoruz. Çok az sosyalleşiyoruz. Açık havada, bahçede mesafe ile arkadaşlarımızı görüyoruz. Onun dışında bu bir sene içerisinde sadece ve sadece beraber huzurlu mutlu vakitler geçirmeye odaklanıyoruz. Pandemi sürecini bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

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Bir kesim benim Recep İvedik olduğumu düşündü ve bana saldırdı

Gökbakar, "Recep İvedik bir komedi karakteri. Bizim ülkemizdeki sinema seyircisi bu karakteri izlemek, onun yaptıklarına gülmek istedi, istiyor. Sosyal olarak çok geniş bir kitleyi güldürüyor veya ilgisini çekiyor bu karakter. Dolayısı ile çok izleniyor. Bu kadar fazla öne çıkan bir şeyin eleştirilmesi de normal. Bir kesim benim bu karakteri, Recep İvedik gibi bir adamla hiç alakam olmamasına rağmen, bu kadar gerçekçi oynamamdan ve bu karakterin kafasının içine bu kadar girebilmemden çok etkilenmiş olsa gerek; benim Recep İvedik olduğumu düşündü ve bana bu şekilde saldırdı. Hem de ne aydınlar, ne demokratlar, ne entelektüeller düştü bu hataya. Halbuki şöyle düşünmek lazım; Mesela bir hamburger zinciri düşünün en meşhurlarından. Çok özellikli bir gurme yemek olduğu iddia edilebilir mi? Hayır. Çok tercih edilen ve çok sevilen bir yemek mi? Evet. Peki bu zincirin sahibi olan adam her gün ve sadece hamburger yemiyor değil mi? : ) Ne yediğine girmeyelim. "

Kaynak: Snob Magazin