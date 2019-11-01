Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmi için şok suçlama!

Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmi için şok suçlama!

Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6 filminin senaryosuyla ilgili şok iddia! Filmin senaryosu çalıntı mı? Senaryonun sahibi olduğunu iddia eden Cengiz Yılmaz neler söyledi?

01.11.2019 16:46

Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6 filminin senaryosuyla ilgili şok iddia! Filmin senaryosu çalıntı mı? Senaryonun sahibi olduğunu iddia eden Cengiz Yılmaz neler söyledi?

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VİDEO: Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmi için şok suçlama!
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