Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmi için şok suçlama!
Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6 filminin senaryosuyla ilgili şok iddia! Filmin senaryosu çalıntı mı? Senaryonun sahibi olduğunu iddia eden Cengiz Yılmaz neler söyledi?
01.11.2019 16:46
Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6 filminin senaryosuyla ilgili şok iddia! Filmin senaryosu çalıntı mı? Senaryonun sahibi olduğunu iddia eden Cengiz Yılmaz neler söyledi?
#Recepİvedik6 #Recepİvedik #ŞahanGökbakar
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmi için şok suçlama!