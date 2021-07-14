Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
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Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi

Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut ve Selimiye mahalleleri arasında satın aldığı araziye kaçak iskele yaptığı iddiaları ve "Özel mülktür girilmez" yazılarını astığı için haberlere konu olan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden...

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut ve Selimiye mahalleleri arasında satın aldığı araziye kaçak iskele yaptığı iddiaları ve "Özel mülktür girilmez" yazılarını astığı için haberlere konu olan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi

Oyuncu Şahan Gökbakar yapılan haberlerle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önce magazin olarak başlandı sonra ana haberlere ve gazete manşetlerine çıktı. Benden önceki sahibinin almış olduğu yapı kayıt belgeleri var. Evimin ve iskelemin kaçak olduğu koca bir yalan" diyerek tepki gösterdi, iskelesinin yapı kayıt belgesinin fotoğrafını paylaştı.

Yaşanan durum ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılan iskele ve arsa üzerindeki yapının yıkımı ya da yasal olup olmadığı konusunun yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda belli olacağı bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA

Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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