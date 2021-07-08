Şahan Gökbakar ev aldı... Sahili elleriyle kapattı!
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Şahan Gökbakar ev aldı... Sahili elleriyle kapattı!

Şahan Gökbakar ev aldı... Sahili elleriyle kapattı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şahan Gökbakar, Marmaris'te yeni aldığı ıssız bir koyda bulunan evinde görüntülendi.

Şahan Gökbakar, Marmaris'te yeni aldığı ıssız bir koyda bulunan evinde görüntülendi. Ünlü komedyenin pandemi öncesi 10 milyon TL'ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.

Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi.

Erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Gökbakar'la sürat teknesiyle evin olduğu koya gelen Şahan Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.

DÜRBÜNLE TEKNELERİ İZLEDİ

Tekne içinde zaman geçiren komedyenin evinin ve teknesinin hemen önüne demirleyen günlük gezi teknesi ise keyiflerini kaçırdı.

Selin Gökbakar, evinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladı.

Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonrası tekneyi koydan çıkartmayı başardı.

Eline aldığı dürbünle koya gelen tekneleri inceleyen Gökbakar'ın bu hali objektife de yansıdı.

Şamandıraları kendi bıraktı

Akşam saatlerine yakın teknesinden ayrılıp yeni evine geçen Şahan Gökbakar'ın ilk işi "Özel mülktür girilmez" tabelası asmak oldu. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı.

Bununla da yetinmeyip eline aldığı çekiçle tabelaları takarken personele yardımcı oldu. Evinin önündeki iskeleye tonoz atan Gökbakar'ın personele yardım edip, iskele üzerine ağır olan tonozu taşıması dikkat çekti.

Zodyak botla ağır tonozları denize bırakan Gökbakar, şamandıraları da elleriyle bağladı.

Komedyenin evinin içinde çocuk parkı, salıncak, çadır ve kendisi için özel bir bölüm yaptığı görüldü.

Kaynak: Hürriyet

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