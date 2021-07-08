Şahan Gökbakar'a büyük şok! Villasının önüne 'özel mülk girilmez' tabelası asmıştı...
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Şahan Gökbakar'a büyük şok! Villasının önüne 'özel mülk girilmez' tabelası asmıştı...

Şahan Gökbakar'a büyük şok! Villasının önüne 'özel mülk girilmez' tabelası asmıştı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.

Ünlü komedyenin pandemi öncesi 10 milyon TL'ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.

Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi.

Komedyenin evinin içinde çocuk parkı, salıncak, çadır ve kendisi için özel bir bölüm yaptığı görüldü.

Kaynak: Hürriyet

Şahan Gökbakar'ın 'özel mülk' tabelasını astığı iskeleye inceleme
Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, her yere 'Özel mülktür' tabelası astı
Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, her yere "Özel mülktür" tabelası astı
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Şahan Gökbakar'a büyük şok! Villasının önüne 'özel mülk girilmez' tabelası asmıştı... - Haberler Magazin
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