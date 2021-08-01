Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı!

Türkiye'nin en gözde tatil beldeleri, cayır cayır yanıyor... Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yangın bölgesine giderek ikinci bir acil yardım çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınları için ekipler canla başla mücadele ederken, ünlü bir ismin yaptığı çağrı binlerce kişiye ulaşıyor. Marmaris'te yazlığı bulunan oyuncu Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden bu yana bölgeden ayrılmadı, ekiplere destek verdi. Direkt konum bildirerek ekiplere yangına hızlı müdahale edilmesine vesile olan oyuncu, yaptığı canlı yayınlarla yardım istiyor. Sadece evinin bulunduğu bölgede kalmayan Gökbakar, ulaşabildiği noktalardan konum atıyor. Bu şekilde yardım çığlıklarına cevap bulabilen oyuncu, bununla da yetinmeyip, İstanbul'dan su topları getirtiyor, dağıttırıyor. Gökbakar'ın yardımları sosyal medyada büyük takdir topluyor

Kaynak: Snob Magazin