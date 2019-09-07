07.09.2019 11:32

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Kibong Mbamba ile Murathan Sütçü takımdan ayrı çalıştı.



İldiz: "Sahamızda kayıp istemiyoruz"

Teknik direktör Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç arasına takımın moral depolayarak girdiğini kaydetti.

Ligdeki 3 maçta 7 puan toplama başarısı gösterdiklerini hatırlatan İldiz, evlerindeki Konyaspor mücadelesine en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.



İldiz, takım olarak eksiklerini kapatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Günde iki idmanla devam ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya gayret gösteriyoruz. İlk periyota baktığımızda istediklerimizi yapmış gibiyiz. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki iyi giderken eksiklerimizi görmemiz gerekiyor. Bir oyuncu daha transfer etseydik belki iyi olurdu ama takımımın sahada gösterdiği performanstan memnunum." diye konuştu.

Sakatlıkları devam eden oyuncular için milli maç arasının iyi geldiğini belirten İldiz, şunları söyledi:

"En son kadroya kattığımız futbolcuların hazır hale gelmesi için bu ara yararlı oldu. Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Milli maç arasından sonra lige daha güçlü girmemiz gerekiyor. Zor ve önemli bir müsabaka oynayacağız. Ne yaptığını iyi bilen bir takımla oynayacağız. Biz lige iyi başladık. Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak iyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Sahamızda kayıp istemiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle kazan taraf biz olmak istiyoruz."

Kaynak: AA