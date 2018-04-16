Sahafın Metruk Olmayan Evrakı

"Sokağa atılanı, hurdacıya satılanı, kağıtçıya karton yapılmak üzere verileni veya elverişsiz koşullarda saklanıp, terk edilip çürüyeni kurtaran, akademisyene, araştırmacıya, bilim insanlarına, koleksiyoncuya ulaştıran hep sahaflık mensuplarıdır.

Sahafın Metruk Olmayan Evrakı

"Sokağa atılanı, hurdacıya satılanı, kağıtçıya karton yapılmak üzere verileni veya elverişsiz koşullarda saklanıp, terk edilip çürüyeni kurtaran, akademisyene, araştırmacıya, bilim insanlarına, koleksiyoncuya ulaştıran hep sahaflık mensuplarıdır."

Kaynak: Dunya.com

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