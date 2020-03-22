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Koronavirüs, İzmit, Güncel

Sahafa gelen her sağlık çalışanına ücretsiz kitap

İZMİT'te sahaflık yapan Şerafettin Ergül (59), koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına, teşekkür etmek için kitap hediye etmeye başladı.

22.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:13
Sahafa gelen her sağlık çalışanına ücretsiz kitap
İZMİT'te sahaflık yapan Şerafettin Ergül (59), koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına, teşekkür etmek için kitap hediye etmeye başladı.

İzmit'te 33 yıldır sahaflık yapan Şerafettin Ergül, koronavirüs ile mücadele kapsamında, büyük bir gayretle çalışan sağlık personellerine kitap hediye ediyor. Yaptığı duyurunun ardından, iş yerine gelen her sağlık çalışanına istediği kitabı ücretsiz verdiğini söyleyen Ergül, amacının bu zor süreçte, zor şartlar altında çalışan sağlık personellerine moral vermek olduğunu söyledi. Toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ve insanların birbirleriyle kenetlenmesi gerektiğini dile getiren Şerafettin Ergül, "Şu anda ihtiyacımız olan birbirimize destek duygusunu yeniden hissettirmek istiyorum. Koronavirüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanları ciddi fedakarlıklar içerisinde çalışıp hizmet veriyorlar. Toplumumuzda bu anlamda desteği çoğaltmak, onların yaptığı fedakarlığa destek sağlamak adına ben de sağlık çalışanlarına kitap hediye etmeyi düşündüm. Umarım toplumumuzun vicdanına birazcık biz de katkı sağlamış oluruz. Toplumda bu iyilik duygularını çoğaltmak, bir kurumsal kimlik kazandırmak adına tüm kitapçı ve sahaf arkadaşlarımızı da destek olmaya çalışıyorum" dedi. 

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAPTIKLARI FEDAKARLIKLAR HEPİMİZE ÖRNEK OLACAK'Yaptığı uygulamadan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Şerafettin Ergül, şöyle konuştu:  

"Sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlık sadece koronavirüs sürecinde değil, hayatımızın her alanında var. Bizler de onlara katkı sağlayalım istiyorum. Toplumda iyilik duygularını çoğaltmak, merhamet duygularını hissettirmek adına toplumda vicdan sahibi olan herkesi bu konuda destek vermeye çağırıyorum. Sağlık çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizim için yaptıkları fedakarlıkları ileride herkese örnek olacaktır ve diğer konularda da devam edecektir. O yüzden ben de küçük bir katkı sağlamak adına bu süreç boyunca kitap dağıtmaya, hediye etmeye devam edeceğim."


- Kocaeli

Kaynak: DHA

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