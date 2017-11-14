Sahada Onlarca İnsanın Önünde Öldürdü !

Meksika'da oynanan bir amatör futbol maçının ardından sahada işlenen cinayet böyle görüntülendi.



Zacatecas eyaletinde kazanan takımın kutlama yaptığı sırada duruma kızan bir kişi, oyunculara saldırdı. Bunu gören galip takımın taraftarı da belindeki silahı çıkardı ve saldırgana kurşun yağdırdı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Katilse hiçbir şey olmamış gibi bölgeye terk etti.



(İHA)