Sahada incelemelerde bulunan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti - Haberler
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Sahada incelemelerde bulunan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti

Sahada incelemelerde bulunan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İlçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla da sohbet etti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - İlçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla da sohbet etti.

İlçe genelinde alt yapı yenileme çalışmaları sonrası bozulan yollar Başiskele Belediyesi tarafından yeniden asfaltlanıyor. Vatandaşların bozuk yollardan dolayı mağduriyet yaşamaması için alt yapısı tamamlanan sokak ve caddeler asfaltlanırken, Belediye Başkanı Yasin Özlü de çalışmaları takip etti. Ekibiyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Özlü, çalışmalar hakkında ilgili ekibinden bilgiler aldı.

Başiskele'nin ilk halk kütüphanesi olan Kitaphane'yi 2022'de ilçeye kazandırmayı hedefleyen Yasin Özlü, kaba inşaatı biten kütüphanedeki çalışmaları yerinde inceledi. Sahadaki incelemelerinin ardından vatandaşlarla da bir araya gelen Özlü, talep ve önerileri dinledi - KOCAELİ

Sahada incelemelerde bulunan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti

Sahada incelemelerde bulunan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti

Sahada incelemelerde bulunan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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