"SAHADA GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE HAREKET EDİYORUZ"
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"SAHADA GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE HAREKET EDİYORUZ"

'SAHADA GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE HAREKET EDİYORUZ'
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Karaismailoğlu; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

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Karaismailoğlu, "Birliğimizin, sevgimizin ve inancımızın gücüyle afetin izlerini siliyor, tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Sahada güç ve gönül birliği ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. A Karaismailoğlu, "Birliğimizin, sevgimizin ve inancımızın gücüyle afetin izlerini siliyor, tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Sahada güç ve gönül birliği ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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-Vatandaşların talepleri dinlenildi.

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Bakan Karaismailoğlu ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanında Sinop Ayancık AFAD Kordinasyon toplantısına katıldı. Ardından Ayancık'ta selden etkilenen bölgelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanında incelemelerde bulundu.

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Bakan Karaismailoğlu; sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile beraber Ayancık'ta bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerinde bulunup, A vatandaşın taleplerini dinlediler.

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Akşam saatlerinde Sinop Türkeli'nde muhtarlarla toplantıya katılan Bakan Karaismailoğlu, muhtarların taleplerini dinledi. Son olarak Ayancık'ta AFAD Koordinasyon Toplantısına katılan Karaismailoğlu, yürütüle çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. A

Kaynak: Habermetre

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