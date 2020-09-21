Sahada 560 kişi çalışıyor
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Sahada 560 kişi çalışıyor

Düzce Belediyesi, sahada çalışan personellerin sayısını açıkladı.

Sahada 560 kişi çalışıyor
21.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:05

Düzce Belediyesi, sahada çalışan personellerin sayısını açıkladı. Her gün belirli çalışma programı çerçevesinde günün erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, gece geç saatlere kadar işlerini yapmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi icra müdürlükleri bünyesinde sahada çalışan personel sayılarını tek tek açıkladı. Hazırlanan raporlara göre belediye sorumluluk alanında her gün görev yapan toplam 560 personel var. Belediye toplam personel sayısı geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından bin 117 olarak açıklanmıştı. Personel çalışma sistemi hakkında hazırlanan rapor ile toplam çalışan sayısından yarısından fazlasının sahada çalışan personelden oluştuğu görüldü.

"Vatandaş sahada hizmet bekliyor"

Personel raporlarını değerlendiren Başkan Özlü vatandaşların belediye hizmetlerine sahada daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek "Belediye personelimizin her biri işini en iyi şekilde yapmak için çalışıyor. Hepimizin bir amacı var, o da Düzce'mize Düzcelilere hizmet etmek. Bu anlayışa sahip her bir personelimize teşekkür ediyorum, birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Vatandaşımızın bize sahada daha çok ihtiyacı var. Alt ve üst yapı ihtiyaçları, şehrin yapılanmasında gerek duyulan koordinasyonu sağlayarak personelimizin büyük çoğunluğunu sahada değerlendiriyoruz. Düzenli olarak takipteyiz ve personelimizin taleplerini alıyoruz. Bizim sahadaki gözümüz, kulağımız personelimizdir, her birine kolaylıklar diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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