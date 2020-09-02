Şahabiyye-i Kübra Medresesi nerede? Şahabiyye-i Kübra koruma durumu nedir? Şahabiyye-i Medresesi tarihi nedir?
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Şahabiyye-i Kübra Medresesi nerede? Şahabiyye-i Kübra koruma durumu nedir? Şahabiyye-i Medresesi tarihi nedir?

Kazı çalışmalarına başlanan ve Malatya'da bulunan Şahabiyye-i Kübra Medresesi kim tarafından yapılmıştır? Şahabiyye-i Kübra Medrese tarihi nedir? Şahabiyye-i Kübra medresesi konumu nedir?

Şahabiyye-i Kübra Medresesi nerede? Şahabiyye-i Kübra koruma durumu nedir? Şahabiyye-i Medresesi tarihi nedir?
02.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:13

Mevlana'nın okulu olarak bilinen Şahabiyye-i Kübra Medresesi kazı çalışmaları bugün itibari ile başladı. Şahabiyye-i Kübra nerede? Şahabiyye-i Kübra hakkında tüm bilgiler haberimizde.

ŞAHABİYYE-İ KÜBRA MEDRESESİ TARİHİ NEDİR?

Battalgazi'de (Eski Malatya) Osmanlı döneminden önce yapılmış olan, çoğunluğunu Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği yapılardan birisi de Şahabiyye-i Kübra ve Sugra medresesidir.

Şahabiyye-i Kübra Medresesi nerede? Şahabiyye-i Kübra koruma durumu nedir? Şahabiyye-i Medresesi tarihi nedir?

ŞAHABİYYE-İ KÜBRA NEREDE?

Ulucami'nin güneyinde külliye içinde yer alan bu medreseden günümüze yalnızca taç kapının doğu kanadının bitişiğindeki türbe ve ana eyvan kısmı ayaktadır. Memluklu döneminde Sultan El-Dikü'l Eşref Şaban devrinde (1363-1376) Memluklerin Malatya Emiri Şahabeddin Hızır tarafından Şemseddin Muhammed B.Osman ve Kvor Stefanyan adlı mimarlara yaptırılmıştır.

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